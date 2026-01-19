Омск-Информ
·Культура/Афиша

Легендарный бард Высоцкий получит памятник в Омске

Скульптуру создает омский мастер Виктор Костенко.

В Омске планируется установить памятник легендарному поэту и артисту Владимиру Высоцкому, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко. Как отметил глава региона, над скульптурой работает Виктор Костенко.

– Скоро в Омске – культурной столице России – появится памятник легендарному поэту, артисту Владимиру Семеновичу Высоцкому. Над скульптурой работает известный омский мастер Виктор Ильич Костенко. Сегодня посмотрели проект самого памятника, который станет отличным подарком Омску и омичам, – заявил губернатор.

Подробности проекта пока не раскрываются, но, по словам Хоценко, памятник получается очень достойным. Имя Владимира Высоцкого вызывает эмоции у миллионов людей по всей стране, а его творчество остается близким многим жителям Омской области, что особенно важно для культурной столицы России, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Омске продолжается реконструкция Музея городского быта на улице Театральной.

