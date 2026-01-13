В Омске продолжается масштабная реконструкция известного музея

В Омске продолжают обновлять историческое здание на улице Театральной, 7, известное омичам как Музей городского быта. О ходе масштабной реконструкции сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
– Там уже установили современную систему отопления, заменили электрооборудование и смонтировали пожарную сигнализацию. Модернизированы системы водоснабжения и канализации, также отремонтированы два санузла с учетом потребностей маломобильных посетителей, – рассказал мэр.
Обновления затронули и внутренние помещения: в выставочных залах отремонтировали потолки и стены, а сейчас специалисты приступили к замене окон. Новые деревянные рамы помогут сохранить исторический облик здания.
Завершить строительные работы планируют к лету. После этого начнется формирование экспозиций, а музей получит новую концепцию и название – он будет работать как «Музей семейных историй имени В. И. Селюка», объединяя современные технологии с историческим обликом здания.
Напомним, что летом «Омск-информ» рассказывал, на каком этапе находится реконструкция памятника деревянного зодчества.