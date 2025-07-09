На средства известного омского строителя Валерия Кокорина в старинном особняке хотят открыть музей семейных историй.

Сегодня, 9 июля, омские власти показали, как идет реставрация музея городского быта. Он носит имя своего основателя – Владимира Селюка. Увы, известный краевед, сподвижник и председатель Общества коренных омичей умер в феврале 2023 года, не дождавшись преображения своего детища.

Свою коллекцию экспонатов он собирал полвека, из них можно воссоздать интерьеры от XVIII века до конца XX. Селюк верил, что когда-нибудь дом купчихи Кузьминой, красивый терем в русском стиле, станет местом паломничества омичей и войдет во все туристические маршруты.

Кровля креативного цвета

Пробраться к памятнику архитектуры с улицы Чокана Валиханова оказалось задачей не из простых – дома, за которыми спрятался этот особнячок, огорожены. Парадный вход закрыт забором, посетителей музей принимает сейчас с черного входа. Встречает неизменный сторож Кузьма. Псу лет 10 назад приглянулся особняк на улице Театральной, 7, и с тех пор он исправно несет службу.

Ремонтные работы начались здесь в прошлом году, в августе. Говорят, было многолюдно, но сегодня внутри один рабочий штукатурил потолок.

– Сейчас полностью восстановлена кровля, потому что без крыши невозможно было приступить к другим работам. Заменены кое-какие балки, венцы. Сейчас ведется реставрационная работа внутри здания. Восстановлены стены, новые полы подготовлены под линолеум. Сложности в том, что очень многие элементы были разрушены. Приходится их восстанавливать, в том числе по эскизам, старым рисункам, книгам, архивным данными. Но все это решаемо, – отметил подрядчик Роман Чернов.

Новенькая зеленая крыша блестит на солнце всеми своими неровностями и покатостями. Выбор цвета странный, однако подрядчик уверяет – таково решение проектировщиков, которые наверняка учли, как такая зелень будет сочетаться с остальной частью экстерьера и окрестностей.

– Практически все исторические здания идут под крышами зеленого цвета либо с бледно-розовой оцинковкой. Бывает еще красного или коричневато-красного оттенка, – сказал подрядчик.

Второе дыхание усадьбы

У дома богатая история. Его начали строить в 1915 году, сдали в канун революций. Собственно, строился он как жилые апартаменты, но таковым так и не стал. В 1918 году здесь находился партийный комитет Омской большевистской организации венгерских военнопленных. В 1920-е годы здесь располагалось медицинское учреждение, затем – Куйбышевская станция скорой помощи.

За это время богатая декорация фасада и ставен не была тронута. Особое внимание привлекают уникальные рольставни, которые были настоящей редкостью для деревянных домов того времени. Роскошно декорированными оказались и входы, их в доме – четыре.

– Идея была создать здесь городскую усадьбу, потому что эта территория была с садом. Когда отдавали дом под больницу, именно это было главным в выборе. Больные могли бы гулять на свежем воздухе, – рассказала заведующая филиала музея «Искусство Омска» – Музея городского быта Татьяна Раскевич.

Мэр Омска на месте предложил создать уникальный объект, который бы рассказывал об укладе семьи начала ХХ века. Земля за порогом дома имеет других хозяев, с ними и будут работать чиновники.

– Я надеюсь, что к концу года основные ремонтные и строительные работы будут закончены, и мы будем двигаться в части благоустройства территории, – сказал Сергей Шелест.

Работы ведутся с помощью мецената. Соглашение об этом было подписано в прошлом году. Предметом стали реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения. Со стороны мэрии его подписал глава города, меценатом стал депутат Законодательного собрания Омской области, известный строитель Валерий Кокорин.

– Для истории Омска это очень важный объект, потому как с этим местом связаны судьбы омичей. И самое главное, был такой человек, который этот музей создавал всю жизнь. Память о Владимире Ивановиче Селюке должна тоже сохраняться в истории Омска, – подчеркнул Кокорин.

Музей городского быта сейчас является филиалом городского музея «Искусство Омска», но станет отдельным юридическим лицом. Уже заботятся о его концепции, которую видят как музей семейных историй. Ориентировочный срок завершения работ – 31 декабря 2025 года.