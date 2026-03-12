«Будет иметь душу»: в Омске памятник Высоцкому «протащили» через горсовет

Монумент будет готов уже этим летом.

Фото: Freepik.com

Депутаты Омского горсовета пришли в восторг от выбора скульптора для будущего памятника Владимиру Высоцкому. На сегодняшнем заседании комитета по социальным вопросам парламентарии отметили профессионализм Виктора Костенко, который и станет автором монумента.

Председатель комитета Светлана Студеникина подчеркнула, что работы Костенко всегда отличаются не только внешним сходством, но и эмоциональной составляющей.

– Я очень хорошо знаю работы этого художника. Это будет действительно замечательный памятник, который, нисколько не сомневаюсь, будет внешне очень похож и, самое главное, будет иметь душу. Костенко – очень интересный скульптор, – отметила депутат.

Напомним, что Виктору Костенко 74 года. Он является учеником народного художника РСФСР Алексея Либерова. Самые запоминающиеся его работы – памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» возле Омского аэропорта.

Открытие памятника запланировано на 25 июля, к 46-летию со дня смерти Высоцкого. Его разместят на территории Воскресенского сквера.