Создателем памятника Высоцкому стал «воскресший» омский скульптор

Виктору Костенко доверили выполнить фигуру барда.

Фото: Сергей Мельников

«Омск-информу» стала известна интересная деталь в истории с созданием памятника поэту Владимиру Высоцкому в Омске. Выполнит его на средства мецената, как уже сообщалось, 74-летний скульптор Виктор Костенко.

Автор монумента оказался тем самым мастером, о кончине которого сообщили в музее «Либеров-центр» 7 ноября прошлого года. А на следующий день сам Виктор Костенко опроверг эту информацию и, получается, «воскрес».

– Слава Богу, жив-здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе, – заявил тогда Костенко.

Сотрудники музея были вынуждены извиниться за перфоманс.

Сергей Костенко – ученик народного художника РСФСР Алексея Либерова. Самые запоминающиеся его работы – памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» возле Омского аэропорта.