Скончался автор памятника летчику возле Омского аэропорта

Виктору Костенко было 74 года.

пресс-служба мэрии Омска

Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти 74-летнего омского скульптора Виктора Костенко. Об этом сообщили в музее «Либеров-центр».

Мастер родился в 1951 году. В 1976 году окончил ОмГПИ им. А. М. Горького. Является профессором кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства факультета искусств Омского государственного педагогического университета, кандидатом педагогических наук. Виктор Костенко – член Союза дизайнеров России. Создатель логотипов компаний: фирмы BestCats, финансовой группы Next, магазина «Меха», издательства «Апостроф», фирмы ITEM.

Участник всероссийских, региональных, областных художественных выставок. Его произведения находятся в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, городском музее «Искусство Омска». Автор памятной доски с барельефом губернатору Омской губернии Михаилу Булатову, памятника военным контрразведчикам, горельефа выдающегося баяниста Юрия Вострелова и др.

Самые запоминающиеся его работы – памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» возле Омского аэропорта.