Гоголевский сюжет: известный омский скульптор опроверг свой некролог

Известный омский архитектор, 74-летний Виктор Костенко опроверг данные о своей смерти, которые накануне распространил музей «Либеров-центр».
– Слава Богу, жив-здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе, – заявил Костенко.
В музее принесли извинения мастеру, превратив историю в мем.
– Приносим свои извинения, не проверили информацию. Сами теперь в шоке. Все хорошо, что хорошо кончается. Многие лета Виктору Ильичу! – извинились представители культурного учреждения.
Некролог вызвал широкий резонанс в культурной и образовательной среде Омска. Представители культурной среды отреагировали на произошедший перфоманс, как и полагается, творчески. И сравнили разгоревшийся скандал с «сюжетом из гоголевских произведений».
Виктор Костенко – ученик народного художника РСФСР Алексея Либерова. Самые известные работы мастера – памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» возле Омского аэропорта.