У исчезнувшего в Америке экс-форварда «Авангарда» Рида Буше возникли сложности

Инсайдер Алексей Шевченко нагнал туману, заявив, что нападающему предстоит сделать серьезный выбор.

Экс-форвард «Авангарда», ныне выступающий за «Автомобилист», Рид Буше попал в непростую ситуацию, в которой предстоит выбор. Об этом заявил специальный корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, который, правда, не стал раскрывать других подробностей.

Ясно одно: камбэк нападающего в Екатеринбург под вопросом.

– Я признаю, что ситуация патовая. Там надо делать неприятный выбор, – максимально интригует инсайдер в авторском телеграм-канале. – Приедет ли в Россию? Но я не знаю Рида близко, чтобы предсказать его выбор.

Рид Буше отпросился на свадьбу к брату в Америку 29 января. Однако в феврале перестал выходить на связь и исчез.

Ранее сообщалось, что нападающий может и не вернуться к плей-офф. Более того, в марте у супруги Рида Буше запланированы роды. И инсайдеры предположили, что хоккеист решил не пропускать это важное событие.

Чуть позже журналисты анонсировали, что нападающий вернется в Россию в марте. Но эти данные так и не нашли официального подтверждения.

Рид Буше провел за «Авангард» четыре сезона. Летом 2025 года он подписал контракт с «Автомобилистом».