Анонсировано возвращение экс-форварда «Авангарда» Рида Буше в Россию

Нападающий «Автомобилиста» затаился в Америке с конца января.

Форвард и лучший нападающий «Автомобилиста» Рид Буше вернется в Екатеринбург в начале марта. Об этом сообщает телеграмм-канал «Арена Бреда».

Еще две недели займет у нападающего возвращение в форму к плей-офф.

Отметим, что Рид Буше отпросился на свадьбу к брату в Америку 29 января. Однако в феврале перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что нападающий может и не вернуться к плей-офф. Более того, в марте у супруги Рида Буше запланированы роды. И инсайдеры предположили, что хоккеист решил не пропускать это важное событие.

Рид Буше провел за «Авангард» четыре сезона. Летом 2025 года он подписал контракт с «Автомобилистом».