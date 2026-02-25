Экс-нападающий омского «Авангарда» Рид Буше «залег на дно» в Америке

Американский легионер перестал выходить на связь. И может не вернуться в «Автомобилист» до конца сезона.

ХК «Автомобилист»

Бывший легионер «Авангарда» Рид Буше может не вернуться в свой нынешний клуб «Автомобилист». Об этом заявил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Рид Буше улетел на родину в Америку на свадьбу брата во время перерыва на Матч звезд КХЛ. Изначально форвард согласовал поездку по семейным обстоятельствам, но теперь «сильно задержался» и не отвечает на звонки. По данным инсайдера, Рид Буше может остаться за океаном, поскольку у супруги запланированы роды в начале марта.

На вчерашнем матче с «Авангардом» форвард отсутствовал. Омичи проиграли со счетом 1:5 в пользу «Автомобилиста».

Рид Буше провел за «Авангард» четыре успешных сезона, установив несколько клубных рекордов: четырежды становился лучшим снайпером команды и дважды – ее главным бомбардиром. Летом 2025 года он покинул клуб и подписал контракт с «Автомобилистом».

В нынешнем сезоне КХЛ Рид Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка при полезности +6.