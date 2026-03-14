Хоценко потребовал разобраться с невыплатой зарплат на мосту у Телецентра

Губернатор отреагировал на жалобы строителей Красногорского гидроузла и моста у 60-летия ВЛКСМ.

Проблема соблюдения трудовых прав на крупнейших стройках региона стала центральной темой оперативного совещания в областном правительстве в субботу, 14 марта. Губернатор Виталий Хоценко жестко отреагировал на жалобы рабочих, задействованных на стратегических объектах – Красногорском гидроузле и мосту имени 60-летия ВЛКСМ. По словам главы региона, в его адрес начали поступать сообщения о задержках и невыплатах заработной платы со стороны подрядных организаций.

– Все люди, которые работают в отрасли – на стройках, на благоустройстве, капитальном ремонте, должны вовремя получать заработную плату, – поставил задачу губернатор. – Прошу донести до подрядчиков, что это жесткая позиция правительства Омской области. Обманывать людей мы точно не дадим.

Глава региона подчеркнул, что подобные нарушения недопустимы, особенно с учетом того, что государство выполняет свои финансовые обязательства перед строительными компаниями в полном объеме. Губернатор поручил профильным ведомствам немедленно разобраться с каждым обращением, задействовав механизмы Государственной инспекции труда и прокуратуры.

Позиция региональных властей в отношении недобросовестных работодателей была обозначена предельно конкретно: подрядчики обязаны вовремя рассчитываться с персоналом и строго соблюдать налоговую дисциплину. Профилактическая работа будет проведена со всеми организациями, занятыми в сферах строительства, благоустройства и капитального ремонта.

Напомним, что зарплаты за октябрь и ноябрь прошлого года 188 строителей Красногорского гидроузла получили только после вмешательства прокуратуры перед новогодними праздниками. Проверка Трудинспекции выявила, что «Межрегионстрой» не выплачивает зарплаты по истечении договора, не выплачивает никаких компенсаций после увольнения и не обеспечивает строителей необходимыми средствами защиты.

Строителям, работающим на мосту у Телецентра также не платят. Прокуратура Омска подтвердила факт невыплаты зарплаты работникам ООО «СтройТраст». Ранее в соцсетях неоднократно появлялись жалобы на невыплату зарплаты работникам.