Строителям Красногорского гидроузла отдали зарплату только перед Новым годом

Работникам выплатили почти 35 млн рублей.

Фото: Freepik.com

В Омской прокуратуре отчитались о результатах проверки по факту невыплаты зарплаты строителям Красногорского гидроузла.

По уточненной информации, без зарплаты за октябрь и ноябрь нынешнего года сидели 188 работников компании «МежРегионСтрой». Уточняется, что погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 34,8 млн рублей.

Надзорное ведомство Омского района внесло представление руководителю ООО «МежРегионСтрой», а также вынесло постановление о привлечении его к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Сейчас задолженность погашена в полном объеме.

Ранее омский следком начал проверку по этому инциденту. Работники жаловались, что зарплату им так и не отдали.

Напомним, что Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой», с которым был заключен контракт на 5,3 млрд рублей. Пока гидроузел готов лишь наполовину.