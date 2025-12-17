Омские силовики узнают причины задержки зарплат строителям Красногорского гидроузла

Следователи проверят информацию из соцсетей.

Фото: Freepik.com

В Следственном управлении СК России по Омской области началась доследственная проверка по информации о невыплате заработной платы работникам строительной организации в октябре и ноябре 2025 года. Ранее «Омск-информ» рассказывал своим читателям, что сотрудники компании «Межрегионстрой» пожаловались на бездействие прокуратуры после их официального обращения.

Всего без денег сидят 150 работников. По этой причине стройка на гидроузле приостановилась с 26 ноября.

Силовики планируют выяснить причины образовавшейся задолженности по заработной плате и принять меры к восстановлению трудовых прав. По результатам планируется вынести решение.

Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой» за 5,3 млрд рублей. Пока гидроузел готов наполовину.