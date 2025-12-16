Рабочие Красногорского гидроузла под Омском заявили, что остались без зарплат к Новому году

Сотрудники подрядной организации рассказали о ситуации с двухмесячными задержками выплат в соцсетях.

omskinform.ru В омских соцсетях сотрудники компании «Межрегионстрой», задействованные на строительстве Красногорского гидроузла, уже второй месяц не получают заработную плату. По их словам, обращение в прокуратуру результата не дало.

– Ранее обращалась по поводу задержки заработной платы ООО «Межрегионстрой», строительство Красногорского гидроузла. Прошло 13 календарных дней со дня обращения. Люди не получили ни копейки. Руководство никакой информации не дает, как быть? – интересуется подписчик телеграм-канала «Инцидент Омск».

Ранее сообщалось, что 150 сотрудников компании заявили о задержках зарплат и в связи с этим приняли решение с 26 ноября приостановить работу. 5 декабря прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав работников.

Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой» за 5,3 млрд рублей. Пока гидроузел готов только наполовину.

Отметим, что в декабре на задержку зарплат также пожаловались рабочие, которые ремонтируют мост у Телецентра. Строители даже грозили забастовкой, но им заплатили, и работы возобновились.