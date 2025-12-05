Омск-Информ
Строителям гидроузла под Омском задолжали зарплату – прокуратура

Надзорное ведомство разбирается в причинах.

Прокуратура решила провести проверку соблюдения трудовых прав работников, которые строят Красногорский гидроузел в Омском районе. Оказалось, что подрядчик – ООО «Межрегионстрой» – задолжал 150 сотрудникам.

– Поводом для проведения проверки послужили сообщения в социальных сетях о несвоевременной выплате гражданам заработной платы, – отметили в прокуратуре.

Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой» за 5,3 млрд рублей. Пока гидроузел готов только наполовину.

Отметим, что в декабре на задержку зарплат также пожаловались рабочие, которые ремонтируют мост у Телецентра. Строители даже грозили забастовкой, но им заплатили, и работы продолжились.

