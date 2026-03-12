Омск-Информ
·Общество

Официально подтвердились задержки зарплат строителям Красногорского гидроузла

Нарушения выявила региональная трудовая инспекция.

Государственная трудовая инспекция по Омской области обнародовала результаты проверки в отношении подрядчика строительства Красногорского гидроузла. Выявлены задержки зарплат работникам компании «МежРегионСтрой». Такая реакция стала ответом на жалобу кого-то из сотрудников.

- По истечении срока действия трудового договора подрядчик не выплачивает заработную плату и не обеспечивает сотрудников средствами индивидуальной защиты. Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (далее – Трудовой кодекс), заработная плата должна выплачиваться не реже чем раз в две недели», –цитирует «СуперОмск» документ, датированный 6 марта.

Кроме того другая проверка выявила, что подрядчик не выплачивает своим подчиненным никаких денег во время увольнения. По законодательству средства должны поступать на счет в последний день работы сотрудника. Но, как уже понятно, этого не происходило.

Ранее сообщалось, что зарплаты за октябрь и ноябрь прошлого года 188 строителей получили только после вмешательства прокуратуры перед новым годом. Ведомство инициировало проверку после многочисленных жалоб. Не дремали и силовики.

Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой», с которым был заключен контракт на 5,3 млрд рублей. Пока гидроузел готов лишь наполовину.

