Омская красавица-депутат Гомолко лишится мандата

Сторона защиты не стала обжаловать приговор.

Фото: omskgorsovet.ru

Депутат Омского горсовета Инна Жицкая (Гомолко) лишится мандата после вступления в силу приговора суда. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе Омского областного суда, защита не стала обжаловать приговор.

– Апелляционных жалоб от осужденных и их защитников не поступало, – уточнили в суде.

Напомним, что Жицкой, экс-депутату Заксобрания Дарье Бикмаевой и ее помощнику Евгению Толстопятову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что депутаты провернули схему с фиктивным помощником. Они устроили на эту должность Толстопятова, впоследствии отдававшего деньги депутатам.

16 февраля суд вынес обвинительный приговор, назначив фигурантам условные сроки. Инну Жицкую приговорили к 3,5 года условно со штрафом 150 тыс. рублей, Дарье Бикмаевой дали «условку» на три года, а Толстопятов получил три года условного срока и штраф 100 тыс. рублей.

Суд также обязал осужденных возместить ущерб бюджету в размере 1,8 млн рублей. Красавиц-депутатов лишили права занимать должности в органах власти и в системе местного самоуправления в течение двух лет.

На прошлой неделе выяснилось, что прокуратура Омской области подала апелляцию на приговор суда. Скорее всего, ведомство будет добиваться реальных сроков для всех троих подсудимых.

Можно сказать, что решение суда также является фатальным для депутатской карьеры Инны Жицкой. Вину в мошенничестве она отрицала на протяжении всего разбирательства. Чтобы отстоять мандат, адвокаты парламентария пытались внедрить версию с адюльтером для переквалификации дела по более «мягкой» статье УК РФ, однако этот план провалился – защита даже не стала подавать апелляцию на решение суда.

В пресс-службе Омского горсовета «Омск-информу» не дали однозначного ответа на вопрос о том, как скоро Жицкая лишится мандата, но отрицать происходящего не стали.

– Пока все в процессе. За решение должны проголосовать депутаты горсовета Омска, – прокомментировали в ведомстве.

В любом случае, даже если прокуратура не добьется ужесточения приговора, после вступления вердикта в законную силу Инну Жицкую будут вынуждены досрочно лишить депутатских полномочий по закону.