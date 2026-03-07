Департамент архитектуры сделал громкое заявление о сносе частного сектора в Омске

На месте старых домов появятся современные микрорайоны.

Фото: пресс-служба администрации Омска

В Центральном округе Омска начинается масштабная трансформация частного сектора. На месте старых домов планируется строительство современных многоэтажных микрорайонов. Точные сроки сноса пока не названы, однако работы по планировке территории уже ведутся.

Администрация города и застройщик столкнулись с отказом жителей частного сектора на Линиях соглашаться на переселение. В соседнем квартале – между улицами 10 лет Октября, 20-я Линия, Лермонтова и 14-я Линия – также планируется комплексная застройка. Местные жители подчеркивают, что всю жизнь живут на этих участках и не собираются переезжать, отмечая, что город скоро лишится таких земель.

В департаменте архитектуры и градостроительства Омска подчеркнули, что права жителей при расселении не будут нарушены.

– Размер денежного возмещения определит независимый аттестованный оценщик по рыночной цене с учетом всех расходов. Для повышения уровня жизни омичей, расселения аварийного жилья и создания необходимых условий для развития инфраструктуры, в том числе социальной и транспортной, законодательством предусмотрен механизм комплексного развития территории, – отметили в департаменте.

Сейчас проходит согласование земельного участка между 10 лет Октября – 20-я Линия – Лермонтова – 14-я Линия. На территории расположено более 150 частных домов без централизованного отопления, нежилые здания и объекты незавершенного строительства. До конца года планируется объявление аукциона на определение застройщика.

Каждому собственнику инвестор выплатит денежную компенсацию по рыночной стоимости с учетом расходов на переезд и временное жилье.

– Кроме строительства многоэтажного жилья, инвестору необходимо будет построить детский сад на 310 мест, высадить деревья и кустарники, организовать проезды и установить детские площадки, – добавили в ведомстве.

Реализация проекта займет десять лет, в ходе которых центр города преобразится в современный и комфортный квартал.