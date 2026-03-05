Пять омских ресторанов претендуют на престижную всероссийскую премию

Рестораны Омска будут бороться за премию с 600 заведениями из разных регионов.

Фото: Freepik.com

Сразу пять омских ресторанов вошли в лонг-лист премии Wheretoeat Russia 2026. Среди тех, кто будет бороться за место в основном списке премии, куда всего попало свыше 600 ресторанов страны, оказались «Осип Терлеев», «Чао, Моника!», Izakaya Yōsai, Nana и Skopin.

Напомним, что в прошлом году от Омска участие принимали только два заведения – Nana и «Осип Терлеев». Позже в шорт-лист премии рестораны не попали.

Также отметим, что в октябре прошлого года в рамках премии Wheretoeat Siberia два омских ресторана вошли в топ-50 лучших заведений Сибири. «Осип Терлеев» занял 32-е место, а Skopin – 39-е.