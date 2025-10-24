Омск-Информ
Два омских ресторана признаны лучшими в Сибири

Заведения вошли в топ-5 премии Wheretoeat Siberia.

В четверг, 23 октября, в Красноярске состоялась церемония вручения премии Wheretoeat Siberia. В топ-50 лучших заведений Сибири вошли два омских ресторана. «Осип Терлеев» занял 32-е место, а Skopin – 39-е.

Отметим, что Skopin впервые участвовал в премии, а «Осип Терлеев» уже был в списке победителей в прошлом году. На этот раз за премию Wheretoeat Siberia боролись 10 омских заведений, однако остальные не смогли попасть даже в шорт-лист.

Всего в конкурсе приняли участие 159 заведений Сибири.

