В Омске восстановили «подрезанные» троллейбусные маршруты

Аварию на подстанции в Нефтяниках устранили.

omskinform.ru

В Омске завершили восстановительные работы на тяговой подстанции, из которых троллейбусы № 2, 4 и 8 ездили по укороченным маршрутам. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Транспорт вернется на свои прежние маршруты с сегодняшнего дня.

– Накануне по улице Нефтезаводской выполнен успешный тестовый прогон троллейбуса. Сегодня, 5 марта, рейсы маршрутов № 2, 4 и 8 возвращаются на привычные схемы, в том числе с проездом до остановки «Омский НПЗ», – отметил градоначальник.

Напомним, движение троллейбусов по улице Нефтезаводской было сокращено в прошлый понедельник, 23 февраля. Причиной стала коммунальная авария, из-за которой тяговая подстанция оказалась обесточена. В ходе ликвидации последствий специалисты откачали более 1000 кубометров воды.

Ранее в мэрии Омска сообщали, что восстановительные работы продлятся до конца прошлой недели. Однако устранение аварии затянулось.