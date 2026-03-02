В Омске до сих пор не могут восстановить «подрезанные» троллейбусные маршруты

Несмотря на заверения властей, работы на тяговой подстанции в Нефтяниках еще продолжаются.

omskinform.ru

В Омске пошла вторая неделя восстановительных работ на тяговой подстанции в городке Нефтяников, из которых троллейбусы № 2, 4 и 8 ездят по укороченным маршрутам. Несмотря на заверения властей, решить проблему до конца февраля не вышло.

Напомним, движение троллейбусов по улице Нефтезаводской было сокращено в прошлый понедельник, 23 февраля. Причиной стала коммунальная авария, из-за которой тяговая подстанция оказалась обесточена. В ходе ликвидации последствий специалисты откачали более 1000 кубометров воды.

Ранее в мэрии Омска сообщали, что восстановительные работы продлятся до конца прошлой недели. Однако сегодня в профильном ведомстве сообщили, что транспортный коллапс затягивается.

– Пока информации о возвращении троллейбусов на свои маршруты нет. Аварию еще устраняют, – сообщили «Омск-информу» в департаменте транспорта.

Уже больше недели троллейбус № 2 следует до остановки «Поселок Ермак», «четверка» поочередно ездит до «Советского исполкома» и «Ермака», троллейбус восьмого маршрута завершает путь на остановке «Советский исполком».

Также на участке от «Советского исполкома» до Омского НПЗ утром и вечером работают так называемые вертушки – автобусы, обеспечивающие трансфер пассажиров.

Добавим, что тяговую подстанцию в Нефтяниках затапливает уже не в первый раз. Обычно это происходило в теплое время года.