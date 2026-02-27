«Терпеливые» омичи будут и дальше ездить на «подрезанных» троллейбусах

В сильные морозы в городке Нефтяников затопило тяговую подстанцию.

Жители Советского округа Омска как минимум до конца текущей недели будут вынуждены ездить на сокращенных троллейбусных маршрутах №№ 2, 4 и 8. Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, на тяговой подстанции в городке Нефтяников продолжаются восстановительные работы.

Движение троллейбусов по улице Нефтезаводской было ограничено в понедельник, 23 февраля. Причиной стала коммунальная авария, приведшая к отключению тяговой подстанции. В ходе ликвидации последствий коммунальной аварии было откачано свыше 1000 кубометров воды. На месте продолжают работать мотопомпы, а на тяговой подстанции установлены пушки для просушки помещений и оборудования.

– Специалисты уже провели первые замеры и испытания кабельных линий. Ориентировочно восстановительные работы на подстанции продлятся до конца текущей недели. Благодарим вас за терпение, – обратились к омичам власти.

Из-за отключения тяговой подстанции троллейбусы № 2 следуют до остановки «Поселок Ермак», «четверка» поочередно ездит до «Советского исполкома» и «Ермака», троллейбус восьмого маршрута завершает путь на остановке «Советский исполком». На участке от «Советского исполкома» до Омского НПЗ утром и вечером работают так называемые «вертушки» – автобусы, обеспечивающие трансфер пассажиров.