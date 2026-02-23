В Омске сократили сразу три троллейбуса

Подстанция оказалась обесточена.

Сегодня в Омске сократили движение троллейбусов под № 2, 4 и 8. Троллейбусы № 2 последуют только до остановки «Поселок Ермак», троллейбусы № 4 – до «Советского исполкома» и «Ермака», троллейбусы № 8 – до остановки «Советский исполком».

Причиной считала коммунальная авария. Как сообщили в мэрии, авария обесточила тяговую подстанцию на Нефтезаводской.

– Работы на сетях продолжаются. О возобновлении движения троллейбусов по привычным маршрутам сообщим дополнительно, – отметили в мэрии.

