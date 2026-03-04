Роскошные «дворцы»: куда предлагают переехать омичам после сноса их домов

Предложения на рынке недвижимости самые разные.

В Омске собираются полностью снести весь частный сектор под строительство новых, многоэтажных микрорайонов. Точных сроков окончательного «вымирания» «частника» пока нет, однако работы по перекраиванию районов города контурами территории под комплексное развитие уже начались.

Так, представители администрации города и застройщика не могли договориться с жильцами частного сектора на Линиях. В полутора километрах от этого места под КРТ отдают другую территорию – частный сектор в границах улиц 10 лет Октября – 20-я Линия – Лермонтова – 14-я Линия. Местные жители рассказали, что они всю жизнь живут в этих домах и переезжать никуда не хотят, ведь привыкли жить на земле, а в городе скоро не останется этой самой «земли».

«Омск-информ» решил выяснить, какие дома продают за чертой города и сколько они стоят. Раз власти «замахнулись» на весь частный сектор в Омске, фанатам жизни «на земле» остается Омский и другие близлежащие районы.

Почти спартанские условия

Недорогие дома недалеко от города ожидаемо представлены в основном дачными постройками. Однако и среди них можно найти варианты, в которых можно жить, но с удобствами – водопровод, газ, магазины и т.д. – здесь явные проблемы.

Фото: avito.ru

Так, в деревне Верхний Карбуш на территории Троицкого сельского поселения продается утепленный балок. Балок – это передвижное здание на полозьях. У такого дома есть очевидный плюс – его можно перенести и начать жизнь в новом месте.

Однако размеры оставляют желать лучшего – всего 27 кв. метров. Внутри балок отделан вагонкой и использовался под баню или сауну, однако при должном уровне фантазии и умений можно сделать настоящий передвижной дом. Отличное решение за 350 тыс. рублей, если Омск вдруг надумает расшириться и «подмять» еще несколько частных секторов.

Фото: avito.ru

Еще один, уже двухэтажный, вариант – дом на окраине Октябрьского округа. На первом этаже расположена кухня и комната, а на втором разместилась просторная спальня. Однако есть у строения и минусы – отопление печное, а воды, по всей видимости, нет.

Из плюсов – вместе с домом покупатель получает собственный участок площадью около 6 соток, на котором уже заботливо рассажены различные плодово-ягодные культуры. Помимо этого, на участке стоит кирпичная баня, емкость для воды и летний душ. Впрочем, саму доминанту участка еще предстоит переоформить в жилое помещение, однако техническая возможность для этого имеется, уверяет продавец. Стать владельцем двухэтажного особняка с собственной баней можно за 870 тыс. рублей.

Фото: avito.ru

Еще один двухэтажный «особняк» с садом продается неподалеку – на тупиковой аллее в Осташково в том же округе. Дом для отдыха и жизни площадью 50 кв. м располагает кухней и комнатой на первом этаже и просторным помещением без назначения на втором.

С балкона открывается прекрасный вид на лес, а внизу, на участке, цветут и плодоносят деревья различных видов и сортов. На участке площадью 5 соток также есть баня, емкость для воды на 50 литров, питьевой колодец и летняя веранда. За двухэтажный кирпичный дом с отличным видом продавец просит 800 тыс. рублей, однако есть проблема в расположении участка – ежегодно весной Осташково превращается в Венецию.

Средние варианты коттеджей

Для тех, кто не готов ютиться в вагончиках, рынок недвижимости предлагает более просторные варианты. В категории от 1 до 5 млн рублей сосредоточены предложения, которые по уровню комфорта способны конкурировать с полноценными городскими квартирами, а зачастую и превосходить их по площади и качеству жизни.

Фото: avito.ru

Еще одно предложение в садовом товариществе «Полет-2». Этот вариант выделяется среди других повышенной безопасностью участков: объект находится на центральной аллее, которая оснащена системой видеонаблюдения. Локация также удобна из-за своей транспортной доступности – автобусная остановка находится в непосредственной близости, а дорога до электрички займет не более 15 минут.

На просторном участке площадью 10 соток расположен двухэтажный дом на 60 кв. метров. Планировка здания включает кухню и жилую комнату на первом этаже и дополнительное помещение на втором. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрена летняя веранда с оборудованной мангальной зоной. Помимо этого, на территории обустроена баня с предбанником и местом для собраний и чаепитий.

Все дополнительные постройки, включая туалет, сарай и помещение для инвентаря, размещены на забетонированной площадке. Вопрос водоснабжения решен с помощью колодца с электронасосом. На участке также установлена теплица, заложен фундамент под летний душ и высажено множество плодово-ягодных культур, обрамляющих ухоженный газон. Все это дачное великолепие предлагается к продаже за 1,2 млн рублей.

Фото: avito.ru

Еще один интересный дом выставлен на продажу в селе Ребровка Магистрального сельского поселения. За 3,6 млн рублей предлагается полностью готовый к заселению четырехкомнатный каркасный дом площадью 57 кв. м. Внутри выполнен современный евроремонт: установлены натяжные потолки, большие пластиковые окна, на полу уложен ламинат с системой электрического обогрева.

Объект расположен на участке 5,5 сотки, огороженном забором с подсветкой. Дом оснащен септиком, подведены холодная и горячая вода, а по улице проходит газовая магистраль с возможностью подключения. Локация отличается развитой инфраструктурой: в непосредственной близости находятся остановка транспорта, сетевые магазины и ПВЗ, а школа и детский сад расположены в соседнем селе.

Фото: avito.ru

Для тех, кто ищет более просторное жилье, в СНТ «Птицевод-3» на окраине Ленинского округа доступен каркасный дом площадью 107 кв. м. Объект располагается на участке в 5,5 сотки, который уже полностью огорожен забором и оборудован въездными воротами. Однако самому дому требуется ремонт – помещения буквально пустые.

Продавец отмечает полную готовность инженерных сетей, что позволяет новым владельцам заселиться без промедления. В доме функционирует автономное водоснабжение из 28-метровой скважины, при этом в текущем году ожидается подключение к центральному водопроводу. Канализация организована через септик из трех колец, дом оборудован газовым отоплением – в здание уже заведен газ и установлен котел. За просторное здание с решенными коммунальными проблемами продавец просит 4,9 млн рублей.

Роскошные дворцы для знатных омичей

По цене не самой новой 2-комнатной квартиры в Омске можно купить целый особняк и жить там всей семьей и несколькими поколениями.

Фото: avito.ru

Так, в селе Троицкое Омского района к продаже предлагается просторный двухэтажный дом общей площадью 154 кв. м. Бревенчатое здание 2018 года постройки снаружи обшито сайдингом, а внутренняя планировка позволяет обустроить до пяти жилых комнат. Объект полностью приспособлен для постоянного проживания: внутри оборудованы санузел и душевая кабина, функционирует центральное водоснабжение и автономная канализация в виде септика.

В доме оборудована комбинированная система отопления – печное и электрическое. На прилегающем участке в 8 соток построена баня. К дому ведет асфальтированная дорога, а наличие в селе школы и детского сада делает этот вариант особенно привлекательным для семей с детьми.

Фото: avito.ru

В деревне Ракитинка, в пяти километрах от города, на продажу выставлен монументальный трехэтажный особняк площадью 609,7 кв. м, внешне напоминающий замок. Кирпичное здание 1997 года постройки расположено на участке в 24 сотки, к которому ведет индивидуальный асфальтированный подъезд в обход деревенских улиц. Территория полностью благоустроена: дорожки вымощены плиткой, обустроена зона барбекю, а главной изюминкой ландшафта стал искусственный пруд, пригодный для рыбалки и купания.

Внутреннее пространство дома включает пять просторных жилых комнат и два санузла. Внутри дома оборудованы бассейн и баня, а на цокольном этаже можно разместить все что угодно. Особняк подключен к центральному водопроводу, имеется большая выгребная яма, а к зданию подведен газ. В качестве резервной системы отопления установлен электрокотел, гарантирующий автономность этого загородного «замка». Цена личной кирпичной вотчины – 9,66 млн рублей.

Фото: avito.ru

Следующий объект уже настоящий дворец. Трехуровневое здание возведено из кирпича с толщиной стен в полметра. Планировка предусматривает разделение дома на две автономные половины с отдельными входами, что идеально подходит для проживания большой семьи с возможностью уединиться.

На первом этаже здания находятся кухня, просторная гостиная, гостевая комната и санузел, а левое крыло занимают две гостиные и спальня с выходом в собственный зимний сад. Второй этаж отведен под приватную зону с четырьмя изолированными комнатами, включая мастер-спальню, санузел и выход на открытую террасу с лестницей на мансарду. Подвальное помещение подготовлено для размещения сауны, бассейна или тренажерного зала, там же расположены прачечная и котельная.

Придомовая территория полностью благоустроена: дорожки выложены плиткой, высажены взрослые плодовые деревья, установлены теплица и гараж на два автомобиля, а также баня, ожидающая чистовой отделки. Дворец полностью обеспечен центральными коммуникациями – газом, водой и электричеством, при использовании локальной канализации. Село Ростовка, в котором находится объект, располагает двумя школами, детскими садами, амбулаторией, банками и сетевыми супермаркетами.

Получается, что за пределами Омска существует огромный выбор жилья: от мобильных балков за 350 тыс. рублей до капитальных «дворцов» в Ростовке и Ракитинке стоимостью около 15 млн. Можно найти варианты с разной степенью удаленности от города – от СНТ в черте Октябрьского округа до благоустроенных сел вроде Троицкого или Ребровки.

Однако ключевым фактором остается цена комфорта. Если бюджетные предложения обременены отсутствием газа, печным отоплением или рисками весенних паводков, то полностью готовые к жизни дома с центральными коммуникациями стоят десятки миллионов рублей. Для многих жителей сносимого частного сектора, чье имущество может быть оценено по нижнему порогу, такое «отступление» за город рискует стать не обретением долгожданного покоя, а вынужденным переездом в спартанские условия из-за нехватки средств на равноценную замену городскому дому.

Впрочем, есть у жителей поселков за чертой города и другие проблемы. Например, транспортный вопрос.