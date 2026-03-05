Попали в ловушку: в Омске массово закрываются и продаются частные клиники

Малый медицинский бизнес не выдерживает конкуренцию со стороны крупных сетей.

Фото: Freepik.com

В Омске стремительно уходит эпоха небольших частных медицинских клиник, зародившаяся в 90-х годах. Сегодня пациенты все чаще выбирают огромные многопрофильные центры, а малый бизнес вынужден либо сокращаться, либо выставляться на продажу.

Цена вопроса

Ярким примером этой тенденции является старейший частный медицинский центр города – «Клиника доктора Яковлева». Учреждение, которое работает в Омске еще с 1992 года, в последнее время заметно сдает позиции. Сначала владелец выставил на продажу площади на Иртышской набережной за 50 млн рублей, а недавно стало известно, что клиника сократила свои помещения вдвое.

У некогда крупной сети остался всего один рабочий филиал на Левобережье. Владелец клиник давно уехал из Омска. Похоже, что содержать огромные площади в таких условиях становится просто невыгодно.

Фото создано при помощи ИИ

При этом некоторые клиники не всегда закрываются с концами, часто их пытаются продать как готовое дело. Например, на Волочаевской сейчас ищут нового хозяина для медцентра, предлагая этот бизнес всего за 4,7 млн рублей. В помещении сделан ремонт, получены бессрочные лицензии на эндокринологию, кардиологию, неврологию и т. д.

Как удалось выяснить «Омск-информу», владелец продает бизнес не из-за долгов, а в силу возраста, но с условием, что центр и сотрудники продолжат работать.

Фото: Freepik.com

В ноябре прошлого года в Омске выставляли на продажу еще одну частную клинику. На улице Маяковского за 25 млн рублей предлагали купить объект площадью 103 кв. м. Медцентр занимался аппаратной, инъекционной и уходовой косметологией, подологией, массажем, дерматологией, терапией, лабораторными анализами и капельницами.

Фото: avito.ru

Гонка технологий

Медицина идет в ногу со временем, а современный пациент ценит время. В крупных центрах по типу «Ультрамеда», «Артмеда» и прочих «медов» человек может за один раз сдать анализы, сделать УЗИ, получить консультацию узкого специалиста и тут же лечь в стационар. Маленькие клиники при всем профессионализме врачей не могут предложить такой сервис.

К тому же крупные центры могут позволить себе обновление аппаратов каждые несколько лет. Для небольшой клиники покупка одного МРТ за 10–15 млн рублей – это инвестиция, которая будет окупаться десятилетие.

Фото: Freepik.com

Получается, чтобы выжить, сегодня частной клинике мало иметь лицензию и чистые кабинеты. Нужно либо уходить в более узкую нишу, либо становиться частью большой сети. Однако в реальном мире медцентры предпочитают закрываться или искать новых инвесторов, способных вдохнуть жизнь в старые стены.

Между двух огней

Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Евсеенко считает, что причины массовых продаж и закрытий лежат глубже обычной конкуренции. По его мнению, у населения просто заканчиваются деньги на платное лечение.

– Сейчас у населения в приоритете другие траты: сначала еда, потом огромные счета за ЖКХ, потом таблетки в аптеке. На походы по частным врачам денег уже не остается. Поэтому в приоритете сейчас бесплатная помощь или страховая, а в частные центры идут в последнюю очередь, – сказал Евсеенко в разговоре с «Омск-информом».

Фото: Freepik.com

По словам эксперта, крупные холдинги уже «прочесали» рынок и забрали себе всех лучших специалистов из государственных больниц, которые подрабатывают там во вторую смену.

– Там во вторую смену работают почти все известные специалисты из государственных больниц. Они всех подобрали, всех «окучили», и все платежеспособное население там, в крупных центрах. Специализированные клиники не могут конкурировать с гигантами ни при каких обстоятельствах. У них и мощности не хватает, и квалификации. Многие предприниматели думали: откроем дверь, повесим вывеску – и народ повалит. Оказалось, это далеко не так, – отмечает Евсеенко.

Фото: Freepik.com

Получается, что малый медицинский бизнес в Омске оказался в ловушке между низкими доходами жителей и мощью крупных сетей. Поднимать цены бессмысленно – у людей и так нет «лишних» денег, а снижать их невозможно, иначе клиника будет работать в убыток.

Пока уровень жизни в городе не вырастет, маленькие клиники продолжат закрываться. Выжить смогут либо гиганты, у которых есть все, либо те, кто уйдет в очень узкие ниши, где нет такой жесткой конкуренции. Для всех остальных продажа бизнеса – это попытка спасти хоть какие-то деньги, пока оборудование окончательно не устарело.