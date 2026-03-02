В Омске продают клинику с полным спектром услуг почти за 5 млн рублей

Медицинский центр оборудован кабинетами, лицензиями и штатом специалистов.

В Омске выставили на продажу действующий медицинский центр, расположенный в Центральном округе на ул. Волочаевской. Информация о продаже была размещена на популярном сайте объявлений. Бизнес продается за 4,7 миллиона рублей.

По словам владельца, помещение полностью подготовлено к работе и отремонтировано. Уже согласована вывеска, создан собственный сайт, подключена информационная медицинская система и проведена регистрация в «Честном знаке».

Клиника имеет бессрочную лицензию на широкий спектр направлений: от гинекологии и акушерства до кардиологии, неврологии, эндокринологии, маммологии и функциональной диагностики.

В организации также выполняют УЗИ и эндоскопию. Внутри оборудованы все необходимые кабинеты – консультативный, гинекологический, кабинет маммолога, процедурный с забором крови по системе KDL, кабинет эндоскопии и два кабинета для ультразвуковых исследований.