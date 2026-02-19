Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске на аукцион выставили крупный имущественный комплекс за 35 миллионов

Комплекс в микрорайоне Радуга может сменить владельца уже 4 мая.

В Омске выставлен на продажу имущественный комплекс. Аукцион проводит ДОМ.РФ.

Комплекс включает земельный участок площадью 0,72 гектара и здание общей площадью 2,1 тыс. кв. м. Земля относится к категории населенных пунктов, разрешенное использование – для делового управления и размещения магазинов.

Объект находится в микрорайоне Радуга Ленинского округа Омска. Стартовая цена лота – 35 330 500 рублей, а победителя торгов определят 4 мая.

Напомним, что ранее в Омске уже выставляли на аукцион недостроенный досуговый центр.

