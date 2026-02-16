В Омске на аукцион выставили недостроенный досуговый центр

Второе выставленное на аукцион здание почти готово.

Фото: yandex.ru/maps

Администрация Омска приступает к реализации объектов незавершенного строительства, которые были изъяты у недобросовестных арендаторов по решению суда. Департамент имущественных отношений уже начал принимать заявки от потенциальных покупателей. Сами аукционы должны состояться 24 марта.

На торги выставлены два принципиально разных лота. Первый – это несостоявшийся досуговый центр в Советском округе, расположенный на улице Красный Путь, неподалеку от ДК «Сибиряк». На данный момент здание готово лишь на 7 %, а его начальная стоимость установлена на отметке 1,7 миллиона рублей. Ранее этот участок осваивало ООО «БетонИнвест-3», однако застройщик не справился с обязательствами.

Второй объект представляет собой склад в промышленной зоне Центрального округа на улице Универсальной. Это здание находится в высокой степени готовности – порядка 90 %. Интересно, что объект уже пытались продать минувшей осенью, но на торги не пришел ни один потенциальный покупатель. К новому аукциону стартовая цена лота выросла до 5,1 миллиона рублей. Ранее постройкой владела индивидуальный предприниматель Наталья Пинчук.

Процедура изъятия была инициирована из-за того, что собственники недостроев не выполнили условия договоров аренды муниципальной земли. Согласно закону, после проведения публичных торгов вырученные средства за вычетом расходов на организацию аукциона будут переданы бывшим владельцам объектов. Таким образом город намерен вовлечь заброшенные строительные площадки в хозяйственный оборот и найти для них эффективных собственников.