Владелец уехал из Омска: старейшая клиника резко сократила площади

Одно из помещений учреждение уступило пансионату.

Stable Diffusion

Старейший омский медицинский центр «Клиника доктора Яковлева» вдвое сократил свои площади, отдав одно из помещений пансионата. Об этом рассказал БК55 со ссылкой на директора компании Евгения Яковлева.

В прошлом году компания выставила на продажу площади на Иртышской набережной за 50 млн рублей. Владелец давно уехал из Омска.

У клиники остался один филиал, на улице 70 лет Октября на Левобережье. Учреждение работает с 1992 года и является едва ли не первой в Омске частной медицинской организацией.