В Омске за 25 миллионов продают клинику вместе с оборудованием

В Октябрьском округе Омска на продажу выставлено помещение клиники, расположенной на улице Маяковского. Информация о продаже размещена на популярном сайте объявлений.
Клиника расположена на первом этаже жилого дома с отдельным входом. Продавец отмечает, что внутреннее пространство отличается продуманным дизайном и качественной отделкой.
Помещение площадью 103 кв. м разделено на 4 кабинета, зону ресепшена и ожидания, кухню и офисную часть, а также оснащено двумя санузлами. Высота потолков составляет 3 метра, имеется современная система вентиляции, пожарная и охранная сигнализации. В объявлении также отмечается, что помещение клиники «очень теплое». Территория вокруг клиники оборудована парковкой.
Медицинская организация занималась: аппаратной, инъекционной и уходовой косметологией, подологией, массажем, дерматологией, терапией, лабораторными анализами и ставила капельницы.
Лицензии получены на все кабинеты клиники. Объект оценили в 25 млн рублей вместе с оборудованием.