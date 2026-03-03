Экспертиза подтвердила причину смертельного пожара в омских Кузьминках

Трагедия произошла в конце января.

Фото предоставлено редакции

Экспертиза подтвердила предварительную причину пожара в многоэтажке омского микрорайона Кузьминки, в результате которого погибла женщина. Как сообщили «Омск-информу» в следственном комитете, к возгоранию действительно привела неисправность проводки.

Напомним, утром 25 января в многоэтажке по адресу: улица Взлетная, 13/1, загорелся балкон. Огонь распространился на несколько квартир. В результате пострадали несколько человек, одна женщина скончалась от ожогов в больнице.

Спустя несколько недель в том же микрорайоне произошел еще один пожар. Вечером 18 февраля загорелась квартира на 22-м этаже дома по адресу: Взлетная, 15. Из строения самостоятельно эвакуировалось 70 жильцов. Пожарные вывели еще 8 человек. По предварительным данным, к пожару привели неосторожные действия хозяйки квартиры – женщина пекла блины к Масленице.