«Какой-то опасный стал район»: появились подробности второго пожара в омских Кузьминках

Судя по кадрам, вновь горит балкон.

Фото: vk.com/inci55

Сотрудники МЧС к 18:07 локализовали пожар в Кузьминках. В 18:26 они ликвидировали открытое горение.

Пожар произошел на 22-м этаже в доме по адресу Взлетная, 15. Из дома самостоятельно эвакуировалось 70 жильцов. Пожарные вывели еще 8 человек.

– Все воняет. Прям на улице, знаешь, воняет горелым. В квартирах тоже все плохо, которые рядом, вонь в домах. Какой-то опасный стал район, – рассказал «Омск-информу» один из жителей микрорайона.

В соцсетях появились и новые кадры с места происшествия. Судя по этим кадрам, горит балкон.

Отметим, что в пожаре, который произошел все там же, в Кузьминках, 25 января, возгорание началось на балконе. В соцсетях омичи отмечают, что дома соседние.