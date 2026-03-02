Омская красавица-депутат Гомолко не торопится обжаловать фатальный приговор

Срок обжалования приговора истекает, но апелляций в суде до сих пор нет.

Фото: omskgorsovet.ru

С момента оглашения резонансного приговора по уголовному делу о мошенничестве в отношении депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата Заксобрания Дарьи Бикмаевой и помощника депутата Евгения Толстопятова прошло ровно две недели. Несмотря на то что судебное решение вызвало широкий общественный резонанс, а приговор, скорее всего, не устроил ни сторону обвинения, ни защиту, апелляционных жалоб до сих пор не поступило. Об этом «Омск-инофрму» сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

– На данный момент апелляционных жалоб и представлений не поступало, но время еще есть как у стороны обвинения, так и у стороны защиты, – отметили в суде.

Напомним, что 16 февраля суд вынес обвинительный приговор, назначив фигурантам условные сроки. Инну Жицкую приговорили к 3,5 года условно со штрафом 150 тыс. рублей, Дарье Бикмаевой дали «условку» на три года, а Толстопятов получил три года условного срока и штраф 100 тыс. рублей.

Фото: t.me/prok_omsk

Суд также обязал осужденных возместить ущерб бюджету в размере 1,8 млн рублей. Красавиц-депутатов лишили права занимать должности в органах власти и в системе местного самоуправления в течение двух лет.

Изначально ожидалось, что прокуратура, требовавшая для подсудимых реальных сроков, незамедлительно оспорит «слишком мягкое» решение суда. В надзорном ведомстве «Омск-информу» сразу после оглашения приговора недвусмысленно дали понять, что готовы оспорить приговор. Однако на сегодняшний вопрос редакции в прокуратуре не ответили.

Напомним, что решение суда также является фатальным для депутатской карьеры Инны Жицкой. Вину в мошенничестве она отрицала на протяжении всего разбирательства. Чтобы отстоять мандат, адвокаты парламентария пытались внедрить версию с адюльтером для переквалификации дела по более «мягкой» статье УК РФ.

Отметим, что согласно УПК РФ на обжалование приговора сторонам дается 15 суток. То есть завтра, 3 марта, последний день подачи апелляций.

– Также есть возможность, что апелляцию направят почтой. Тогда о ней станет известно еще позднее, – объяснили «Омск-информу» в облсуде.

Проще говоря, почта может стать легальным способом «запрыгнуть в последний вагон», так как датой подачи жалобы считается не день, когда письмо поступило в суд, а день отправки на почте.

Конкретика по делу, как добавили в пресс-службе облсуда, должна появиться до конца недели.