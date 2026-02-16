Омская прокуратура готовится оспорить «слишком мягкий» приговор красавицам-депутатам

Адвокаты основного фигуранта, Инны Жицкой, напротив, надеются отстоять ее мандат.

Фото: t.me/prok_omsk

Омская прокуратура готовится оспорить приговор по резонансному уголовному делу о мошенничестве депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Несмотря на то что суд «пожалел» подсудимых и не отправил их за решетку, эта история, скорее всего, закончится не скоро.

Следствие установило, что депутаты провернули схему с фиктивным помощником. Они устроили на эту должность Толстопятова, впоследствии отдававшего деньги депутатам. Ущерб бюджету оценили в 1,8 млн рублей.

Сегодняшнее решение суда стало неожиданностью. Жицкой назначено 3,5 года условно со штрафом 150 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах власти и в системе местного самоуправления в течение двух лет. Дарье Бикмаевой дали «условку» на три года, а также наложили запрет на занимание госдолжностей сроком на два года. Толстопятов получил три года условного срока и штраф 100 тыс. рублей. К тому же, осужденные должны будут вернуть 1,8 млн рублей в бюджет Заксобрания.

Фото: omskinform.ru

Нетрудно предположить, что обе стороны скоро пойдут в областной суд с целью оспорить этот приговор. Обвинители просили отправить фигурантов в тюрьму и дать реальные сроки. Когда вместо 6 лет колонии организатору схемы Инне Жицкой дали 3,5 года условного срока, а Бикмаева и Толстопятов вместо 4 лет реальной колонии получили по 3 года «условки».

Надзорное ведомство в релизе по итогам суда недвусмысленно дало понять, что готово оспорить приговор.

– Решение об оспаривании приговора прокуратура примет в установленные законом сроки, – уточнили в прокуратуре.

Однако от прямых комментариев в ведомстве отказались. Как уточнили «Омск-информу», у всех участников процесса есть 15 дней, чтобы подать апелляцию.

– Сегодня была оглашена только резолютивная часть приговора. После его приговора будет принято решение, – сказали редакции в прокуратуре.

В то же время, по данным «Омск-информа», адвокаты Инны Жицкой намерены отстоять мандат своей подопечной. Поэтому версию с адюльтером пытались внедрить для переквалификации дела по более «мягкой» статье УК РФ. Сама депутат не ответила на вопрос редакции.

Фото: t.me/prok_omsk

То, что обе стороны будут пытаться оспорить приговор, дали понять в Омском областном суде.

– Скорее всего, приговором кто-то остался недоволен. Пока жалоб никаких нет, ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. Возможность обжаловать у всех есть, – поделились в суде.

Так или иначе, конкретика по этому резонансному уголовному делу появится на следующей неделе.