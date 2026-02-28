Омский экс-судья решила «вернуться домой» после неудачи в Новосибирской области

Татьяна Маслий пыталась стать мировой судьей в Татарском районе соседней области, но ей отказали.

Фото создано при помощи ИИ

На состоявшемся накануне заседании квалификационной комиссии судей Омской области было удовлетворено заявление Татьяны Маслий о прекращении ее отставки с поста судьи Шербакульского районного суда. Эту должность она покинула в декабре 2023 года.

Судьей в Шербакуле Маслий работала с февраля 2020 года, а в марте 2023-го ее привлекли к дисциплинарной ответственности. Спустя восемь месяцев она подала в отставку. После этого Татьяна Маслий пыталась стать мировой судьей 3-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области. Конкурс на эту должность проходил осенью 2024 года, Маслий было отказано в ее заявлении. Весной 2025 года она безуспешно пыталась обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей.

Добавим, что скоро будет назначен новый председатель Шербакульского районного суда Омской области. Квалификационная комиссия одобрила кандидатуру Ивана Белова. До этого он работал судьей Центрального районного суда Омска, а с 2023 года трудился в Ханты-Мансийском районном суде Югры.