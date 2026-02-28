В Омской области сменятся председатели двух соседних судов

Изменения ждут районные суды Марьяновского и Шербакульского районов.

omskinform.ru

В пятницу, 27 февраля, состоялось очередное заседание Квалификационной коллегии судей Омской области, на котором в том числе были приняты решения о руководителях двух районных судов.

На пост председателя Шербакульского районного суда Омской области рекомендован Иван Белов, ранее трудившийся судьей Центрального районного суда Омска. С 2023 года он работал в Ханты-Мансийском районном суде, а сейчас возвращается из ХМАО в Омскую область.

Меняется и председатель суда в соседнем Марьяновском районе. С 31 марта эту должность покидает Татьяна Галькова. В этом суде она работала с 2013 года, а в августе 2020-го стала его председателем. Галькова сама подала заявление об отставке.

Добавим, что федеральных судей, в том числе председателей судов и их заместителей, назначает президент России. Эта процедура занимает продолжительное время.