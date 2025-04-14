Омск-Информ
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·Общество

Ей отказали две квалификационные коллегии судей.
В минувший четверг, 10 апреля, завершилась сессия Высшей квалификационной коллегии судей. Бывшая судья из Шербакульского района Омской области Татьяна Маслий не смогла оспорить решение Новосибирской коллегии.
Напомним, Квалификационная коллегия судей Новосибирской области отказалась рекомендовать ее на пост мирового судьи 3-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.
С февраля 2020 года Маслий работала судьей Шербакульского районного суда. В марте 2023 года ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а спустя 8 месяцев специалист подала заявление об отставке. Ее полномочия прекратили с 1 декабря 2023 года.
·Общество

Ей отказали две квалификационные коллегии судей.
В минувший четверг, 10 апреля, завершилась сессия Высшей квалификационной коллегии судей. Бывшая судья из Шербакульского района Омской области Татьяна Маслий не смогла оспорить решение Новосибирской коллегии.
Напомним, Квалификационная коллегия судей Новосибирской области отказалась рекомендовать ее на пост мирового судьи 3-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.
С февраля 2020 года Маслий работала судьей Шербакульского районного суда. В марте 2023 года ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а спустя 8 месяцев специалист подала заявление об отставке. Ее полномочия прекратили с 1 декабря 2023 года.