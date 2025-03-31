Женщина направила жалобу в высшую квалификационную коллегию судей.

Экс-судья из Шербакульского района Омской области Татьяна Маслий обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с жалобой на отказ Квалификационной коллегии судей Новосибирской области о согласовании ее на пост мирового судьи в этом регионе. Заявление рассмотрят во время апрельской сессии.

С февраля 2020 года Маслий была судьей Шербакульского районного суда. В марте 2023 года ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а спустя 8 месяцев женщина подала заявление об отставке. Ее полномочия прекратили с 1 декабря 2023 года.

В ноябре 2024 года Маслий претендовала на должность мирового судьи 3-го судебного участка Татарского района Новосибирской области, но получила отказ. Именно его она и пытается теперь оспорить.