В Омске в лютые морозы срочно благоустраивают Иртышскую набережную

Возле Тобольских ворот активно ведутся строительные работы.

Фото: Omskinform.ru

Во вторник, 25 февраля, на набережной Тухачевского в районе Омской крепости начались работы по реконструкции спуска к Иртышу.

До маяка еще далеко

Работы по межеванию выполнит московская компания «Гарден Сити». В рамках проекта на набережной планируется обустройство детских и спортивных пространств, зон отдыха с тенью, смотровых площадок с панорамой на реку, а также открытие кафе и ресторанов.

Визуальной доминантой территории станет тематический маяк с декоративной подсветкой. На данный момент ведутся работы по благоустройству спуска к Иртышу прямо у Тобольских ворот.

Корреспондент «Омск-информа» на месте оценил масштаб будущих работ.

Фото: Omskinform.ru

Часть 1: благоустроенная

Если двигаться от Иртышских ворот, что рядом с бассейном «Пингвин», перед горожанами открывается уже благоустроенный участок набережной. Здесь обустроены раздельные пешеходные и велосипедные дорожки, имеются зеленые насаждения, а сама территория выглядит ухоженной и завершенной.

Однако спуск к Иртышу резко контрастирует с обновленной частью набережной. Перила здесь заметно изношены, ступени выглядят устаревшими и нуждаются в ремонте. Именно на этом участке сейчас сосредоточены основные работы по обновлению территории.

Фото: Omskinform.ru

Часть 2: зона строительных работ

Часть локации огорожена формальным строительным забором, со стороны площади перед Омской крепостью. А вся остальная зона будущего ремонта доступна для обзора.

На берегу Иртыша полным ходом идут земляные работы, несмотря на морозы в –30 градусов, площадка у спуска к реке напротив Тобольских ворот уже демонтирована. На объекте задействована тяжелая техника: экскаваторы, тракторы и другие машины, а значительная часть территории к настоящему моменту перекопана.

Фото: Omskinform.ru

Ближе к Куйбышевскому пляжу размещены строительные бытовки и складированы материалы. Здесь же лежат груды старых бетонных конструкций, которые, судя по всему, ранее находились под слоем грунта и были обнаружены в процессе работ. Неподалеку рабочие вручную демонтируют тротуарную плитку, очищая ее от снега и наледи – вероятно, для последующего повторного использования или вывоза.

Фото: Omskinform.ru

Не тратить время

При беглом взгляде происходящее выглядит как активная стадия благоустройства. Однако при более внимательном наблюдении возникают вопросы к самому процессу проведения работ. В частности, остается неясным, почему значительная часть подготовки ведется именно зимой.

Фото: Omskinform.ru

В холодный период такие работы естественным образом усложняются, а с наступлением оттепели раскопанные участки могут превратиться в грязные и труднопроходимые зоны, что способно создать дополнительные трудности как для подрядчиков, так и для горожан.

В пресс-службе губернатора пояснили «Омск-информу», что сейчас на территории выполняются подготовительные мероприятия.

– Там ведется именно подготовка к благоустройству. Скоро весна. Чтобы не тратить время, начинаем готовиться и, как только начнется сезон, будем полноценно работать, – заявила Мина Ахвердеева.

При этом стоит отметить, что реконструкция набережной, как сообщил региональный минстрой, не входит в их компетенцию, а финансирование и инициатива проекта полностью остаются за правительством Омской области. Однако последние пока не готовы раскрывать детали проекта.

Но начало работ по благоустройству в лютые морозы, конечно, вызывает вопросы, на которые хорошо бы получить ответы.

«Омск-информ» обязательно проследит за развитием событий.