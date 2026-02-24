В Омске накануне лютых морозов началась реконструкция Набережной Тухачевского

Территорию возле «Омской крепости» огородили и подогнали строительную технику.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

На набережной Тухачевского в районе «Омской крепости» началась реконструкция. Работы начались в преддверии морозов до –40 градусов, которые обещали синоптики.

По данным корреспондента «Омск-информа» с места событий, на этом участке появилась строительная техника, локацию частично огородили. У спуска к Иртышу начались земляные работы.

Напомним, что ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в этом году в планах сделать участок от метромоста до «Зеленого острова».

Межеванием территории займется компания «Гарден Сити» из Москвы. По проекту, на обновленной набережной появятся детская и спортивная зоны, места с тенью, площадки с видом на реку, новые кафе и рестораны, а также акцентный объект – тематический маяк с красивой подсветкой.