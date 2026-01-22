Набережной Тухачевского в Омске займутся опытные москвичи

Компания реализовала более сотни успешных проектов, включая объекты в Крыму и на Алтае.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

Компания «Гарден Сити» из Москвы займется проектом межевания территории набережной Тухачевского. Соответствующий документ опубликован департаментом архитектуры и градостроительства мэрии Омска.

Как сказано в документации, москвичам требуется подготовить проект межевания территории от улицы Ивана Алексеева до Воскресенского сквера до 31 декабря этого года. Ориентировочная площадь проектируемой территории – 6,8 тыс. кв. метров.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

На официальном сайте сказано, что компания предоставляет широкий спектр услуг в сферах строительства, благоустройства и озеленения. За время существования компания реализовала более сотни успешных проектов, включая такие известные объекты, как Воронцовский парк и храм Архангела Михаила в Алупке (Крым), международный терминал аэропорта Горно-Алтайска и прогулочный променад вдоль озера Манжерокское на Алтае.

Напомним, что, согласно проекту, на обновленной набережной появятся детская и спортивная зоны, места с тенью, площадки с видом на реку, новые кафе и рестораны, а также акцентный объект – тематический маяк с красивой подсветкой.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в этом году в планах сделать участок от метромоста до «Зеленого острова».