Хоценко: обновленная набережная Тухачевского изменит облик Омска

В Омске одобрили проект обновления набережной Тухачевского во время заседания областного архитектурно-градостроительного совета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, этот проект – ответ на пожелания горожан и часть стратегии по улучшению набережных Иртыша.

– Современный проект реконструкции стал откликом на запрос жителей. Авторы учли интересы и пожелания омичей, предусмотрели благоустройство пространства для прогулок пешком, для катания на роликах и велосипедах, отделили места парковок. Обновленная набережная Тухачевского изменит облик Омска и станет одним из любимых мест отдыха, – подчеркнул Хоценко.

Согласно проекту, на набережной появятся детская и спортивная зоны, места с тенью, площадки с видом на реку, новые кафе и рестораны, а также акцентный объект – тематический маяк с красивой подсветкой.

Особое внимание уделено озеленению и удобству для всех жителей. Предусмотрены новые цветники, установка подсветки и создание пандусов для людей с ограниченными возможностями.

Реконструкция будет проводиться в соответствии с общей концепцией создания удобной городской среды и современного общественного пространства у воды.