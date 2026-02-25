Взятка кондиционером: в Омске начали судить экс-чиновницу минтруда Крапиву

Бывшая глава департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития получала не только деньги.

Фото: t.me/vestiomsk

В Первомайском районном суде Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента финансово-экономического обеспечения Минтруда Омской области Надежды Крапивы. Ее обвиняют в получении взяток (ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2021-го по июнь 2024 года чиновница получала от директоров подведомственных министерству учреждений деньги и подарки. В материалах дела фигурирует сумма 320 тысяч рублей, а также бытовая техника – кондиционер, который установили в квартире ее сына. В обмен на подношения Надежда Крапива способствовала выделению учреждениям дополнительного финансирования из областного бюджета.

Свою вину бывшая чиновница не признает. По ходатайству следствия суд арестовал ее имущество, общая стоимость которого оценивается примерно в 6 млн рублей.

Надежда Крапива считается одной из ключевых фигур так называемой «системы Куприянова» бывшего вице-губернатора и министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. В период его руководства ведомством ключевые сотрудники минтруда буквально «доили» руководителей подведомственных учреждений – в обмен на взятки и различные услуги те получали дополнительное финансирование из бюджета, различные послабления по службе, награды и так далее.

В ноябре прошлого года суд признал Владимира Куприянова виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 13 млн рублей. Ему также запретили занимать определенные должности в течение четырех лет, конфисковали имущество и деньги на 500 тысяч рублей в пользу государства и лишили почетного звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области». Приговор устоял в Омском областном суде и вступил в законную силу.