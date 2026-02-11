В Омской области вице-губернатор Куприянов поехал по этапу за крупные взятки

Апелляцию бывшего чиновника отклонили.

Сегодня, 11 февраля, апелляционный суд Омской области подтвердил приговор Любинского районного суда в отношении бывшего вице-губернатора Владимира Куприянова, оставив его в силе за исключением снятия ареста с двух из четырех банковских счетов.

– Суд посчитал данную меру излишней, оставив под арестом два счета с суммой вклада более 13 млн рублей, – сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, 7 ноября Любинский районный суд признал Куприянова виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии суда, с 2018 по 2023 год он получал от директора государственного учреждения Валерия Башурова деньги, услуги и имущество на сумму 647 тысяч рублей. Эти средства чиновник использовал в личных целях, включая установку спорткомплекса на своем участке. Взамен он содействовал Башурову в продвижении по службе, выплате премий и выделении учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 млн рублей.

Бывший чиновник отрицал свою вину. В ходе расследования следствие наложило арест на его имущество и денежные средства на общую сумму около 26,6 млн рублей.

Суд приговорил бывшего вице-губернатора к семи годам колонии строгого режима и штрафу почти 13 млн рублей. Ему также запретили занимать определенные должности в течение четырех лет, конфисковали имущество и деньги на 500 тысяч рублей в пользу государства и лишили почетного звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».