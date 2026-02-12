Взятка кондиционером: в «деле чиновников Минтруда» всплыла новая фигурантка

Щедрые на подарки подчиненные бывшей высокопоставленной чиновницы избежали уголовного преследования.

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшей главы департамента финансово-экономического обеспечения регионального министерства труда и социального развития. Женщине предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие полагает, что на протяжении трех лет – с июля 2021-го по июнь 2024 года – чиновница получала от директоров подведомственных министерству учреждений деньги и подарки. В материалах дела фигурирует сумма 320 тысяч рублей, а также бытовая техника – кондиционер, который установили в квартире сына обвиняемой. В обмен на эти подарки она способствовала выделению учреждениям дополнительного финансирования из областного бюджета.

Несмотря на собранные доказательства, бывшая госслужащая свою вину не признала. Тем не менее по ходатайству следствия суд арестовал ее имущество, общая стоимость которого оценивается примерно в 6 млн рублей.

Сами же взяткодатели – директора учреждений – избежали уголовного преследования: дела в их отношении были прекращены в связи с деятельным раскаянием. Разбираться в деталях коррупционной схемы теперь будет Первомайский районный суд Омска.

Напомним, что вчера, 11 февраля, апелляционный суд Омской области подтвердил приговор Любинского райсуда в отношении бывшего вице-губернатора Владимира Куприянова. Куприянова признали виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).