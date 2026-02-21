В доме на окраине Омска, где рухнул потолок, наконец ввели режим ЧС

В здании были выявлены трещины и повреждения крыши.

Фото: Omskinform.ru

Вчера, 20 февраля, из-за угрозы безопасности в доме № 3 на улице 6-я Западная в Омске был введен режим повышенной готовности. Поводом стало частичное обрушение потолка в одной из квартир двухэтажного дома, где проживает пенсионерка. Происшествие произошло в ночь на 30 января.

В постановлении администрации отмечается, что помимо обрушения чердачного перекрытия в здании выявлены многочисленные косые трещины и трещины вдоль несущих балок, а также повреждения и отверстия в кровле. Все это указывает на исчерпание несущей способности конструкций и реальную угрозу обрушения дома. Подтверждением этому служит осмотр здания, проведенный 10 февраля.

В документе указано, что режим повышенной готовности введен с 18 февраля. Департамент жилищной политики должен организовать переселение жителей, выставить ограждения в опасных зонах и обеспечить охрану здания.

Напомним, что ранее омский следственный комитет возбудил уголовное дело из-за состояния дома, а в феврале прокуратура потребовала через суд срочно переселить жильцов.