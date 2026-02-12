В Омске прокуратура через суд требует расселить дом, в котором рухнул потолок

Проверка показала, что здание может обрушиться в любой момент.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура Кировского округа Омска обратилась в суд с иском против городских властей. Поводом стало ЧП в двухэтажном кирпичном доме на ул. 6-я Западная, где в ночь на 30 января в одной из квартир рухнул потолок.

Напомним, что дом 1962 года постройки был признан аварийным еще в 2018 году. Здание должны были расселить до конца 2021 года, однако все 12 жильцов все еще вынуждены оставаться в опасном доме.

– Проверка показала, что техническое состояние дома, конструкции наружных стен, фундамента находятся в аварийном состоянии и создают угрозу внезапного обрушения, возможность причинения вреда жизни и здоровью людей, – рассказали в прокуратуре.

Исковое заявление уже находится на рассмотрении в суде.

Ранее корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и узнал об условиях, в которых вынуждены существовать жители дома уже после инцидента.