·Происшествия

Черный дым накрыл улицу: в центре Омска вспыхнул мощный пожар

Огонь охватил 40 квадратных метров.

Сегодня, 21 февраля, в телеграм-канале «Инцидент Омск» опубликовали видео крупного пожара на улице Кемеровской. На записи видно, как черный дым окутал проезжую часть и близлежащие жилые дома.

Как пояснили в региональном МЧС «Омск-информу», огнем был охвачен вагон-бытовка, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 сотрудников пожарных подразделений и были задействованы три единицы спецтехники. Пожар удалось локализовать в 13:24. По информации ведомства, пострадавших нет.

Напомним, ранее, 18 февраля, в Омске во второй раз загорелась квартира в Кузьминках. Самостоятельно здание покинули 70 жильцов, еще восемь человек были эвакуированы пожарными. Жители микрорайона рассказывали «Омск-информу», что пожар мог начаться из-за зажженных свечей во время романтического вечера. Однако в домовом чате обсуждали другую причину: хозяйка квартиры готовила блины к Масленице, после чего вспыхнул натяжной потолок.

