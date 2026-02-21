Черный дым накрыл улицу: в центре Омска вспыхнул мощный пожар

Огонь охватил 40 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС

Сегодня, 21 февраля, в телеграм-канале «Инцидент Омск» опубликовали видео крупного пожара на улице Кемеровской. На записи видно, как черный дым окутал проезжую часть и близлежащие жилые дома.

Как пояснили в региональном МЧС «Омск-информу», огнем был охвачен вагон-бытовка, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 сотрудников пожарных подразделений и были задействованы три единицы спецтехники. Пожар удалось локализовать в 13:24. По информации ведомства, пострадавших нет.