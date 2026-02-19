Сгоревшую в омских Кузьминках квартиру успели продать до пожара

Прежняя хозяйка вывозила свое имущество и устроила пожарище.

Фото: vk.com/inci55

«Омск-информ» выяснил обстоятельства пожара, произошедшего накануне в микрорайоне Кузьминки на Левобережье. Около 18:00 вспыхнула квартира на 22-м этаже в доме по адресу: улица Взлетная, 15. В результате пожара никто не пострадал, но квартира выгорела полностью. К тому же оказалось, что она была продана и в нее скоро должны были въехать новые жильцы.

Сейчас около дома, где вчера вечером работали пожарные расчеты, все спокойно. Только опаленные деревяшки, натянутая рядом сигнальная лента и чернеющий оконный проем сообщают о том, что здесь был пожар. С крыши время от времени падают льдинки, из-за которых к магазину и кофейне, расположенным в доме, приходится пробираться с осторожностью, через огороженный лентами участок.

Фото: Omskinform.ru

Интернета нет

В подъезде на первом этаже ничего даже не намекает на случившийся в доме пожар. Первые этажи тоже не пострадали, но в доме до сих пор не работает один из лифтов. Тем, что работает, жильцы пользуются без опаски. Только одна пожилая женщина, опасаясь застрять, попросила парня-соседа проводить ее до этажа.

Фото: Omskinform.ru

Также не везде на верхних этажах горят фонари. Но в основном свет уже есть. Во всем доме отсутствует разве что интернет, отчего кофейни и магазины в здании принимают оплату только наличными. Однако открылись они сегодня вовремя, пожар на график работы не повлиял.

Фото: Omskinform.ru

Огненная Масленица

Из-за чего началось возгорание, официальные структуры пока не говорят. В областной прокуратуре накануне заявили, что причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Подробностей инцидента в ведомстве не раскрыли.

Жители микрорайона сообщили «Омск‑информу», что, по их предположению, причиной возгорания мог стать романтический вечер при свечах. В домовом чате, впрочем, называется другая версия – хозяйка горевшей квартиры готовила блины на Масленицу, и загорелся натяжной потолок. Об этом же говорит и один из соседей.

– Вспыхнуло масло, хозяйка в панике попыталась потушить его водой. Вода сработала как катализатор, в результате загорелся натяжной потолок, – отметил мужчина.

Он также рассказал, что женщина продала квартиру, но продолжала жить в ней, пока не въехали новые владельцы. Хозяйка горевшей квартиры оказалась не настроена разговаривать с журналистами и снимать ничего не разрешила.

Фото: Omskinform.ru

Пожар и потоп одновременно

На 22-м этаже, где произошел пожар, до сих пор стоит запах гари. Подъезд покрыт копотью. Коридор рядом со сгоревшей квартирой почернел и теперь заставлен ведрам и вещами.

Фото:

Хотя огонь не добрался до других квартир, но ущерб им причинил. При тушении пожара также залили квартиру на 21-м этаже. На стенах в подъезде тоже можно увидеть подтеки. Однако на 20-м этаже, по словам жильцов, все в порядке.

Фото: Omskinform.ru

Сигнализация сработала

Пожарная сигнализация, по словам жильцов, в многоэтажке сработала. Услышав ее, те, кто был дома, начали эвакуироваться. Почти сразу приехали и сотрудники МЧС. Они проверяли все квартиры в горевшем подъезде и отмечали их крестиками. В отличие от январского пожара в этом микрорайоне, на сей раз обошлось без пострадавших, да и ущерб не такой масштабный, как в прошлом месяце.

Напомним, что в январе горела квартира по адресу: улица Крупской, 13/1. Тогда жители массово сообщали, что пожарную сигнализацию не было слышно. Многим приходилось эвакуироваться по заполненному дымом подъезду.